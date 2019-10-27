Adana'da kaza: Halk otobüsü evin balkonuna girdi

Bir tür öğrenme bozukluğu olan disleksiyi aşarak Atılım Üniversitesi Grafik Tasarım bölümünü burslu kazanan 20 yaşındaki Berkay Doğançay, dünyaca ünlü bir çizgi film yapımcısı olmayı planlıyor.

2

Trump'tan 'Az önce çok büyük bir şey oldu' tweet'i

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından 'Az önce çok büyük bir şey oldu' ifadelerini paylaşırken, DEAŞ lideri Bağdadi'nin öldürüldüğü iddiaları gündeme geldi.