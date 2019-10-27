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Adana'da kaza: Halk otobüsü evin balkonuna girdi

Merkez Sarıçam ilçesinde, kamyonetle çarpışan halk otobüsü bir evin balkonuna girdi, kazada 5 kişi yaralandı.

AA | 27.10.2019 - 07:44..
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Mehmet Kervan idaresindeki 01 J 0146 plakalı halk otobüsü, Tufanbeyli Caddesi'nde, Turhan Çiçek yönetimindeki 01 V 1254 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Adana'da kaza: Halk otobüsü evin balkonuna girdi

OTOBÜS, TEK KATLI EVİN BALKONUNA GİRDİ

Otobüs çarpışmanın etkisiyle refüjü aşıp yolun diğer tarafında bulunan tek katlı evin balkonuna girdi.

Adana'da kaza: Halk otobüsü evin balkonuna girdi

5 KİŞİ YARALANDI

Araçta sıkışan Kervan, olay yerine gelen itfaiye ve CAN-KUR ekiplerinin bir saat süren çalışmasıyla çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Adana'da kaza: Halk otobüsü evin balkonuna girdi

Kazada, elektrik direğine çarparak durabilen kamyonetin sürücüsü Çiçek ile aracında bulunan Rabia, Dursun ve Mustafa Çiçek yaralandı.

Yaralılar, çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Adana'da kaza: Halk otobüsü evin balkonuna girdi

"ÇOCUKLARIM YAN ODADA UYUYORDU"

Otobüsün balkonuna girdiği evin sahibi Ali Balkaya, kaza sırasında 9 ve 2 yaşındaki çocuklarının yan odada yerde uyuduklarını söyledi.

Adana'da kaza: Halk otobüsü evin balkonuna girdi

Adana'da kaza: Halk otobüsü evin balkonuna girdi

Adana'da kaza: Halk otobüsü evin balkonuna girdi

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