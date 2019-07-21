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Adana'da kaza yapan kamyonet sulama kanalına düştü

Kamyonetin çarptığı aracı kullanan kişi büyük bir çaba sarf ederek kanala düşenlerin kurtarılmasına yardım etti ancak daha sonra kendisi akıntıya kapıldı.

AA | 21.07.2019 - 19:23..
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Adana'da kamyonet sürücüsü Hasan Can, beraberinde eşi Ördek, oğlu Erdal, gelini Medine ve torunu Emirhan Can ile merkez Yüreğir ilçesi Kayarlı Mahallesi'nde bir yakınlarının düğününe gitti.

KANALDA SÜRÜKLENDİLER

Hasan Can'ın kullandığı kamyonet, dönüş yolunda mahalle yakınlarında Hakan Aykol yönetimindeki hafif ticari araçla çarpışarak sulama kanalına düştü. Kazada kamyoneteki 5 kişi kanalda sürüklenmeye başladı.

Hafif ticari aracın sürücüsü Aykol ise kanala atlayarak kamyonettekileri kurtarmaya çalıştı.

KAMYONETTEKİLERİN SUDAN ÇIKARILMASINI SAĞLADI

Çevredekilerle kamyonettekilerin sudan çıkarılmasını sağlayan Aykol, bu sırada akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

Adana'da kaza yapan kamyonet sulama kanalına düştü

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, yaptıkları çalışmada Aykol'u bulup kanaldan çıkardı.

KURTARILAMADI

112 Acil Servis ekibince Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırılan Hakan Aykol, buradaki tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Adana'da kaza yapan kamyonet sulama kanalına düştü

Kazada çeşitli yerlerinden hafif yaralanan kamyonettekilerden Ördek ile torunu Emirhan Can, ambulansla kontrol amaçlı kentteki başka bir hastaneye kaldırıldı.
Olay yerine gelen kazazedelerin yakınları gözyaşı döktü.

Adana'da kaza yapan kamyonet sulama kanalına düştü

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