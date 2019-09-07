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Adana'da kazazede kriko ile kurtarıldı

Sürücünün çarptığı elektrikli bisiklette bulunan bir kişi, fırlayıp karşı yönde giden otomobilin altında kaldı. Aracın altında kalan kişi, kriko ile çıkarıldı.

İHA | 07.09.2019 - 12:22..
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Elektrikli bisiklet ile atık kağıt toplayan iki kişi, Fuzuli Caddesi'nden Merkez Park'a doğru geçmek için refüjde beklemeye başladı. Ancak elektrikli bisikletin römorkunun arka kısmı, caddede kaldı.

ANİDEN FRENE BASTI

Bu sırada bir hastanede sağlık görevlisi olarak çalıştığı öğrenilen Ayşe S., otomobiliyle Fuzuli Caddesinden D-400 karayoluna doğru giderken römorkun caddeye doğru uzandığını sonradan fark edince, aniden frene bastı.

Adana'da kazazede kriko ile kurtarıldı

ELEKTRİKLİ BİSİKLETE ÇARPTI

Kadın sürü, bu sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjdeki elektrikli bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle kadın sürücünün otomobili takla atıp tekrar refüje düşerken, elektrikli bisiklette bulunan Nuri Kaplan fırlayıp karşı yönden giden otomobilin altında kaldı. Sürücü neye uğradığını şaşırıp, hemen frene bastı. Ancak, yaklaşık 50 metre sonra otomobili durdurabildi.

Oto tamircisi krikoyla hayat kurtardı VİDEO

KRİKOLU MÜDAHALE

Birinin otomobilin altında kaldığını gören cadde üzerindeki tamirci esnafı, hemen şahsın yardımına koştu. Bu arada şoka giren sürücü Ayşe S. de otomobilden aşağı indi. Oto tamircileri, şahsın otomobilin altında sıkıştığını görünce hemen kurtarmak için kriko getirtti.

35 yıldır otomobil tamirciliği yapan Fatih Kılıçtar, hemen kriko ile otomobili kaldırıp yaralı Nuri Kaplan'ın daha fazla sıkışmasının önüne geçti. Ağır yaralı Kaplan, bir süre sonra gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Adana'da kazazede kriko ile kurtarıldı

İLK MÜDAHALE YOLDAN GEÇEN HEMŞİREDEN

Öte yandan, aynı kazada elektrikli bisikletteki ikinci şahıs Murat Karariç ile otomobil sürücüsü Ayşe S. de yaralandı. Yaralılar için sağlık ekipleri çağrıldı. Ancak sağlık ekipleri gelene kadar kadın sürücüye ve diğer yaralı Murat Karariç'e, yoldan geçen eski bir hemşire ilk müdahalede bulundu.

Hemşire, kadın sürücüyü sakinleştirmeye çalıştı. Bir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, iki yaralıya da müdahale etti. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Adana'da kazazede kriko ile kurtarıldı

"KRİKO İLE İNSAN KURTARACAĞIM AKLIMA GELMEZDİ"

Kriko ile hayat kurtaran Fatih Kılıçtar ise kazayı görünce hemen yardıma koştuklarını belirterek, "Baktık ki adam otomobilin altında sıkışmış. Hemen kriko ile otomobili kaldırmak aklımıza geldi. Kriko getirip otomobili kaldırıp ambulansı beklemeye başladı. Ben 35 yıldır bu işi yapıyorum, başıma ilk kez böyle bir olay geliyor. Hiç aklıma kriko ile insan kurtaracağım aklıma gelmezdi. Bir insanı kurtardığımız için çok mutluyuz ama vatandaşın durumu ağır." dedi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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