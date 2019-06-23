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Adana'da kız kardeşinin boğazını kesip öldürdü

16 yaşındaki kız kardeşini namussuzluk yaptığı iddiasıyla öldüren abi gözaltına alınırken, annenin yaktığı ağıtlar yürek dağladı.

İHA | 23.06.2019 - 12:23..
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Ailesiyle Adana’nın Kozan ilçesine yerleşen yabancı uyruklu Basıl Dahır (20), şehir dışından geldiği evlerinde namus meselesi yüzünden tartıştığı kız kardeşi Mukaddes Dahır’ın boğazını bıçakla keserek öldürdü.

EVE GELDİĞİNDE KIZIN CESEDİNİ GÖRDÜ

Kapıyı kapatarak evden uzaklaşmak isteyen cinayet zanlısını kendilerine tercümanlık eden ve oturdukları ikameti bulduğu öğrenilen yine yabancı uyruklu Muhammet adlı şahıs kapıda durdurarak, kız kardeşinin nerede olduğunu sordu.

Basıl Dahır seslenmeyince kapıyı açan tercüman, kızın cesedini gördü. Muhammed adlı şahıs durumu polise bildirdi.

Adana'da kız kardeşinin boğazını kesip öldürdü

ANNE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ, AĞITLAR YAKTI

Olayı duyarak eve gelen anne Fatıma Dahır ise sinir krizi geçirdi. Arapça ağıtlar yakan anne, kızının cesedini görebilmek için bir ara eve koştu ancak polisler izin vermedi. Savcılık incelemesinin ardından genç kızın cesedi Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Polis katil zanlısı ağabeyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adana'da kız kardeşinin boğazını kesip öldürdü

Adana'da kız kardeşinin boğazını kesip öldürdü

Adana'da kız kardeşinin boğazını kesip öldürdü

Adana'da kız kardeşinin boğazını kesip öldürdü

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