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Adana'da kocası tarafından öldürülen Melike uğurlandı

Dini nikahlı eşi tarafından sokak ortasında bıçaklanarak öldürülen 19 yaşındaki Melike'nin cenazesi, bugün gerçekleşti.

İHA | 28.09.2019 - 17:09..
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Bir süredir aralarında ailevi problemler olduğu iddia edilen eşi Sezer Ç. tarafından bıçaklanarak öldürülen Melike Demirci’nin cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlanmasının ardından Kozan’a getirildi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Melike Demirci’nin cenaze törenine; acılı ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Melike Demirci, cenaze namazının kılınarak cemaatten helallik alınmasının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Adana'da kocası tarafından öldürülen Melike uğurlandı

ZANLI TUTUKLANDI

Öte yandan, polis ekipleri tarafından gözaltına alınan katil zanlısı eşi Sezer Ç.'nin  ise dün akşam çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Hukuk Ceza Hakimliği tarafından tutuklandığı kaydedildi.

Adana'da kocası tarafından öldürülen Melike uğurlandı

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