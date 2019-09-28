Adana'da kocası tarafından öldürülen Melike uğurlandı

Bir süredir aralarında ailevi problemler olduğu iddia edilen eşi Sezer Ç. tarafından bıçaklanarak öldürülen Melike Demirci’nin cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlanmasının ardından Kozan’a getirildi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Melike Demirci’nin cenaze törenine; acılı ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Melike Demirci, cenaze namazının kılınarak cemaatten helallik alınmasının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

ZANLI TUTUKLANDI

Öte yandan, polis ekipleri tarafından gözaltına alınan katil zanlısı eşi Sezer Ç.'nin ise dün akşam çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Hukuk Ceza Hakimliği tarafından tutuklandığı kaydedildi.