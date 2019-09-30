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Adana'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 8 yaralı

Kozan ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 6'sı çocuk 8 kişi yaralandı.

DHA | 30.09.2019 - 21:33..
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Adana'nın Kozan ilçesi, Çobanpınarı Mahallesi yakınlarında, Ayşe Doğan (36) yönetimindeki 01 DD 366 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, yaklaşık 70 metre takla attı.

8 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücü ile otomobildeki Hasan (14), Cansu (17), Oğulcan (9), Züleyha (38), İlknur (16), İkranur (7) ve Afifenur Doğan (14) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Adana'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 8 yaralı

2 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumları ağır olan Ayşe ve Züleyha Doğan, ilk müdahalenin ardından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi.

Adana'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 8 yaralı

Adana'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 8 yaralı

Adana'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 8 yaralı

Adana'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 8 yaralı

Adana'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 8 yaralı

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