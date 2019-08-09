Adana'da kontrolsüz sürücülerin yaptığı kazalar

Adana’da ışık ihlali ve yaya hatalarından dolayı meydana gelen kazalar, şehirdeki polis kamerasına yansıdı.

İlk görüntüde Abidinpaşa Caddesi'nde bir adam, duran hafif ticari aracın önünde beklerken, hız ihlali yapan ve direksiyon hakimiyetini kaybeden dolmuş sürücüsü önce arabaya, sonra adama çarptı.

Adana'daki kazalar şehir polis kamerasına yansıdı ViDEO

SÜRÜCÜ HATASI OLAN KAZALAR

Başka bir kazada ise hız ihlali yapan otomobil refüje çıktı ve 2 yayaya çarptı. Bazı kazalarda ise kırmızı ışık ihlali yapan otomobiller çarpıştı.