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Adana'da köpeklerin saldırığı kişi hayatını kaybetti

Adana'da yağış sonrası portakal bahçesini kontrole giden Hatip Sayılgan, 5 sokak köpeğinin saldırması sonucu yaşamını yitirdi.

DHA | 08.01.2020 - 23:39..
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Merkez Seyhan ilçesinin kırsal Yalmanlı Mahallesi'nde, iki gün süren yağmurun ardından öğleden sonra portakal bahçesini kontrole giden Hatip Sayılgan(60), iddiaya göre akşam olmasına rağmen dönmeyince yakınları telefonla arayarak kendisine ulaşmak istedi. Sayılgan, telefonunu açmayınca, yakınları kontrol etmek için traktör ile bahçeye gitti.

Adana'da köpeklerin saldırığı kişi hayatını kaybetti

KÖPEKLERİ DAYISININ CESEDİNİN ÜZERİNDE GÖRÜNCE ATEŞ ETTİ

Sayılgan'ın yeğeni Mehmet Ali Baysal, portakal bahçesine geldiğinde dayısına seslenmesine rağmen bir türlü bulamadı. Daha sonra köpek havlamalarını fark edip, sesin geldiği yöne doğru giden Baysal, 3 köpeğin dayısının üzerinde olduğunu iki köpeğin ise başında beklediğini gördü. Bu kez köpekleri, Baysal'ı fark edip saldırdı. Bunun üzerine Baysal, av tüfeği ile köpeklere ateş ederek birini öldürdü.

Adana'da köpeklerin saldırığı kişi hayatını kaybetti

BESLEDİĞİ KÖPEKLER CANINDAN ETTİ

Daha sonra dayısının köpeklerin saldırısına uğradığını gören Baysal, durumu polise ve 112 Acil'e bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Sayılgan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Öte yandan Sayılgan'ın, kendisini parçalayan köpekleri hamile olukları dönemde beslediği, köpekler yavruladığında ise onların yavrularına da baktığı öğrenildi.

Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Sayılgan'ın cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Adana'da köpeklerin saldırığı kişi hayatını kaybetti

Adana'da köpeklerin saldırığı kişi hayatını kaybetti

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