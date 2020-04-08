Adana'da koronaya karşı dezenfektan tüneli kuruldu

Koronavirüsle mücadele kapsamında yetkililer önlemler almaya devam ederken, vatandaşlar da uyarıları dikkate alıyor.

Salgınla mücadele kapsamında ülkenin birçok yerinde çeşitli tedbirlerin alındığı görülüyor.

DEZENFEKTAN TÜNELİ KURULDU

Adana'da salgınla mücadele kapsamında, kent merkezine dezenfektan tüneli kurdurdu.

3 metre uzunluğundaki kabinden oluşan tünel, otomatik sensörler aracılığı ile devreye girerek vatandaşların solüsyon buharı ile dezenfekte olmasına yardımcı oluyor.

Adana kent merkezine dezenfektan tüneli

"BİR AN ÖNCE VİRÜSTEN KURTULMAMIZI DİLERİM"

Sokaktan geçerken tüneli gören Abdullah Özgün,“Bu hizmeti veren insanlardan Allah razı olsun. Biz bunu belediyelerimizden de bekliyoruz. Her yere kurulsun bu tüneller. Bu tarz hizmetler değerli hizmetler.” dedi.

Dezenfektan tünelini üreten firmanın sahibi ise, “Bu tünelin milletimize hayırlı olması için bedelsiz bir şekilde burada halkımıza davete açtık. Halkımız buradan geçsin. Bu virüsten bir an önce kurtulmamızı diliyorum.” dedi.