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Adana'da kuyumcu hırsızlığını güvenlik kamerası kaydetti

Adana'da, kaldırım taşıyla camını kırarak girdiği kuyumcudan çok sayıda ziynet eşyası çalan şüpheli, iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

İHA | 01.12.2019 - 22:57..
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Sabah saatlerinde Adana'nın Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki kuyumcu dükkanının alarmının çaldığını öğrenen iş yeri sahibi, durumu polise bildirdi.

KALDIRIM TAŞIYLA KAPIYI KIRDI

Olay yerine gelen polis ekipleri, iş yerinin güvenlik kamera kayıtlarını incelediğinde şüpheli bir şahsın elindeki kaldırım taşıyla dükkanın camını kırdığını ve içeri girerek vitrinde bulunan çok sayıda saat ve ziynet eşyasını çaldığını tespit etti. Ekipler, şüpheliyi bulmak için geniş çaplı araştırma başlattı.

Kuyumcudan hırsızlık güvenlik kamerasında VİDEO

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