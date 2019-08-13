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Adana'da kuzenini kurtarmak isterken hayatını kaybetti

Kuzenini kurtarmak isterken sulama kanalında akıntıya kapılıp kaybolan çocuğun cesedi, suya battığı yerden 4 kilometre uzaklıkta bulundu.

İHA | 13.08.2019 - 21:56..
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Turan Yar (16) ve kuzeni Atakan Ünüvar (14) serinlemek için Adana'nın Yüreğir ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Ege Bagatur Bulvarı’ndan sulama kanalına girdi.

KUZENİ CAN SİMİDİYLE KANAL ÇIKARILDI

Kanalda yüzdükleri sırada Atakan Ünüvar bir süre sonra akıntıya kapıldı. Bunu fark eden Turan Yar ise kuzenini kurtarmak isterken akıntıya kapılıp kayboldu. Ünüvar ise polis ekiplerin suya attığı can simidiyle kanaldan çıkarıldı.Adana'da kuzenini kurtarmak isterken hayatını kaybetti

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Sualtı polisinin yaklaşık 3 saatlik aramaları sonucunda Turan Yar’ın cansız bedeni suya girdiği 4 yerin 4 kilometre uzağında Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi Sümbül Caddesi civarında sulama kanalı içerisinde bulundu. Yar’ın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan, olay yerine gelen Turan Yar’ın yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Adana'da kuzenini kurtarmak isterken hayatını kaybetti

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