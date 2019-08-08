Adana'da lastiği patlayan minibüs yayalara çarptı: 2 ölü

Adana'nın Kozan ilçesinde Mehmet Kerçin'in kullandığı 01 RU 829 plakalı minibüs, Çulluuşağı Mahallesi'nde lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki Celal ve Hürü Şahin çiftine çarptıktan sonra devrildi.
OLAY YERİNDE HAYATLARINI KAYBETTİLER
Kazada, Celal ve Hürü Şahin çifti olay yerinde hayatını kaybetti, minibüs sürücüsü Kerçin ve yanındaki İsmet Gök yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaşamını yitiren çiftin cesetleri, aynı hastanenin morguna götürüldü.