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Adana'da lastiği patlayan minibüs yayalara çarptı: 2 ölü

Lastiği patlayarak kontrolden çıkan minibüs, yol kenarında bulunan bir çifte çarptı. Feci kazada iki kişi hayatını kaybederken, iki kişi de yaralandı.

AA | 08.08.2019 - 16:52..
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Adana'nın Kozan ilçesinde Mehmet Kerçin'in kullandığı 01 RU 829 plakalı minibüs, Çulluuşağı Mahallesi'nde lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki Celal ve Hürü Şahin çiftine çarptıktan sonra devrildi.

OLAY YERİNDE HAYATLARINI KAYBETTİLER

Kazada, Celal ve Hürü Şahin çifti olay yerinde hayatını kaybetti, minibüs sürücüsü Kerçin ve yanındaki İsmet Gök yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Adana'da lastiği patlayan minibüs yayalara çarptı: 2 ölü

Yaşamını yitiren çiftin cesetleri, aynı hastanenin morguna götürüldü.

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