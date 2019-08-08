Isparta’da deprem anı bir marketin güvenlik kameralarına böyle yansıdı

1 Adana'da lastiği patlayan minibüs yayalara çarptı: 2 ölü Lastiği patlayarak kontrolden çıkan minibüs, yol kenarında bulunan bir çifte çarptı. Feci kazada iki kişi hayatını kaybederken, iki kişi de yaralandı.

2 Denizli'de depremden korkan çocuk çatıdan düştü 6.0 büyüklüğündeki depremden korkan çocuk, çatıdan düşünce herkesi korkuttu.

3 Suriye'de bombalı saldırı: 2 ölü Afrin ilçesinde, bir motosiklete yerleştirilen bomba patladı. Olay yerine gelen ekipler, 2 kişinin öldüğünü belirledi.

4 Giresun'daki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı Giresun’da geçtiğimiz hafta bir kişinin öldüğü trafik kazası, güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

5 Muamma yüklü bir roman: Kompartıman Kompartıman, ayazına ve gri devlet binalarına rağmen Ankara’yı sevenlerin hikâyesi. Seksenlerin kaotik atmosferiyle örülü, muamma yüklü bir roman…

6 Denizli'deki depremde çocuklardan örnek davranış Deprem anında masa tenisi oynayan çocukların, panik yapmak yerine son derece bilinçli hareket etmesi kameraya yansıdı.