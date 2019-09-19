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Adana'da leblebi kavgası cinayetle sonlandı

Düğünde leblebi atma nedeniyle çıkan tartışma sonucunda Sabahattin Narin'i öldürdüğü öne sürülen kişi adliyeye sevk edildi.

İHA | 19.09.2019 - 13:08..
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Adana'nın Yüreğir ilçesi Kiremithane Mahallesi Şehit Yunus Uğur Sokak’ta arkadaşlarıyla düğüne giden Sabahattin Narin’in kafasına leblebi atıldı.

LEBLEBİ YÜZÜNDEN KAVGA ÇIKTI

Narin duruma sinirlenerek leblebi attığını ileri sürdüğü Abdülkadir S. ile tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce taraflar arasında kavga çıktı. Vatandaşların araya girmesiyle kavga büyümeden önlendi.

BARIŞMAK İÇİN BULUŞTULAR, TEKRAR KAVGA ETTİLER

Olaydan bir gün sonra barışmak için buluşan taraflar arasında tekrar kavga çıktı. Abdülkadir S. tüfekle Sabahattin Narin’i yaraladı.

Adana'da leblebi kavgası cinayetle sonlandı

HAYATINI KAYBETTİ

Özel bir hastaneye kaldırılan Narin, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Bunun üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektifleri olayla ilgili Abdülkadir S., Selim Ö. ve Doğan B.'yi gözaltına aldı.

Adana'da leblebi kavgası cinayetle sonlandı

"AMACIM KORKUTMAKTI"

Cinayet zanlısı Abdülkadir S.'nin, “Düğünde çıkan kavgada bize silah çekti. Bir sonraki gün barışmaya gittik. Orada da bize silah çekince ben tüfekle havaya ateş ettim. Amacım korkutmaktı” diyerek kendisini savunduğu bildirildi. Hayatını kaybeden Sabahattin Narin toprağa verilirken, zanlılar adliyeye sevk edildi.

Adana'da leblebi kavgası cinayetle sonlandı

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