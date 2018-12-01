Adana'da lise müdürü lojmanda ölü bulundu

Liderler aile fotoğrafı için bir araya geldi

ABD'li, Kanadalı ve Avrupalı askeri danışmanların Ukraynalı askerlere eğitim vermek üzere Donbass'taki cephe hattına geldiği belirtildi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, üniversitedeyken taksicilik bile yaptığını, düşük not alanlara umutlarını kaybetmemelerini söyledi.

polisin 'dur' ihtarına uymayarak otomobille kaçan hırsızlık şüphelilerinin neden olduğu kazada 1 polis ve 2 şüpheli yaralandı.

1 Suudi Prens Bin Selman, kendi otelinde kalamıyor Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın, G20 zirvesinin yapıldığı Arjantin'de kendisi için ayrılan otel yerine başkenteki Suudi Arabistan Büyükelçiliğinin rezidansında kaldığı iddia edildi.

2 İspanya'da Türk taraftarları aşağılayan uygulama THY Avrupa Ligi 10. maçında İspanyol temsilcisi Barcelona'ya konuk olan sarı lacivertli temsilcimize destek için salona gelen Türk taraftarı köpekle aradılar.

3 Trump, Kuzey Kore ile yeni zirve istiyor ABD Başkanı Donald Trump, G-20 kapsamında Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile görüşmesinde, Kuzey Kore ile yeni bir zirve yapmak istediğini söylediği belirtildi.

4 Yüksek gerilim hattında sevgilisinin affetmesini istedi Sakarya'da sevgilisi terk ettiği için 30 metrelik yüksek gerilim hattına çıkan genç, 'Beni affetmiyor' diye bağırdı.

5 Kılıçdaroğlu Almanya'da PKK yandaşı vekille poz verdi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Berlin'de terör örgütü PKK destekçisi Alman milletvekili Sevim Dağdelen ile buluştu.

6 Sezaryen sırasında karnında bant, hayatını kararttı Nisan ayında yaptığı sezaryen doğum sırasında karnında bant unutulan ve bu hatadan dolayı şu anki hamileliğini sonlandırması gereken Sultan Karabıyık, çare arıyor.