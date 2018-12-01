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Adana'da lise müdürü lojmanda ölü bulundu

Ceyhan ilçesinde, lise müdürü Fahri Durmuş, kaldığı lojmanda ölü bulundu.

DHA | 01.12.2018 - 06:26..
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Gece saatlerinde İbrahim Mete Bulvarı üzerindeki Ceyhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin lojmanında Lise Müdürü Fahri Durmuş(58), iddiaya göre okulun bahçesindeki lojmandan dışarı çıkarak, çevredekilerden 112 Acil'i aramalarını istedikten sonra tekrar içeri girdi.

Adana'da lise müdürü lojmanda ölü bulundu

LOJMANDA HAREKETSİZ YATARKEN BULUNDU

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, Durmuş'u lojmanda hareketsiz şekilde yatarken buldu. Yapılan kontrolde Durmuş'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Adana'da lise müdürü lojmanda ölü bulundu

KALP KRİZİNDEN ŞÜPHE EDİLİYOR

Olayı duyup, okula gelen Durmuş'un yakınları ve meslektaşları, gözyaşlarına boğuldu. Durmuş'un cenazesi, polis ve Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Kalp rahatsızlığı olduğu belirtilen Durmuş'un geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiği düşünülürken, kesin ölüm nedeni ise yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Adana'da lise müdürü lojmanda ölü bulundu

Adana'da lise müdürü lojmanda ölü bulundu

Adana'da lise müdürü lojmanda ölü bulundu

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