1 Kütahya'da azot fabrikasında patlama Kütahya'daki bir azot fabrikasında patlama olduğu yönünde ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

2 Adana'da metal sanayi sitesinde fabrika yangını Plastik geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına hem havadan hem de karadan müdahale edildi.

3 Modifiyeciler Denizli'de bir araya geldi 500 modifiye edilmiş aracın bir araya geldiği etkinlik otomobil tutkunlarının ilgisini gördü.

4 Bağcılar'da iki kişinin yaralandığı kaza anı kamerada Çevredeki vatandaşların yardımıyla hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

5 Reyhanlı'daki patlamayla ilgili 16 kişiye gözaltı 3 kişinin hayatını kaybettiği olayın terör eylemi olabileceği dile getirilmişti.

6 Türkiye düşmanlığı Çipras'a kazandırmadı Seçim öncesi Türkiye'ye yönelik tehdit dolu açıklamalar yapan Çirpas, ana muhalefet partisi konumuna düştü.