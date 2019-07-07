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Adana'da metal sanayi sitesinde fabrika yangını

Plastik geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına hem havadan hem de karadan müdahale edildi.

DHA | 07.07.2019 - 20:55..
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Adana'da, Küçük Metal Sanayi Sitesi'ndeki plastik geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince helikopterle havadan yapılan müdahale sonucu kontrol altına alındı.

TOMA DA DESTEK VERDİ

Polis ekipleri de itfaiye ekiplerine TOMA ile su sıkarak, destek verdi. Adana Vali Yardımcısı Mustafa Aydın, olay yerine gelerek, söndürme çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Adana'da metal sanayi sitesinde fabrika yangını

Yangında, alevlerin sardığı fabrika ile buraya komşu 3 iş yeri kül oldu.

Soğutma çalışmaları sürdürülürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Adana'da metal sanayi sitesinde fabrika yangını

Adana'da metal sanayi sitesinde fabrika yangını

Adana'da metal sanayi sitesinde fabrika yangını

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