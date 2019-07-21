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Adana'da metil alkolden 1 kişi daha hayatını kaybetti

Ülkede son dönemde metil alkol yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı 22'ye yükseldi.

AA | 21.07.2019 - 18:44..
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Adana'da metil alkolden 1 kişi daha hayatını kaybetti

Sigara ve alkol, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ile zamlandı. Bu zam, Özel Tüketim Vergisi Kanunu 12. Maddesi gereğince 6 aylık fiyat güncellemesiyle gerçekleşti.

KAÇAK ÜRETİM ÖLÜM GETİRİYOR

Fiyatlarının artmasıyla alkol tüketimini bırakmayanlar kaçağa yönelince, acı haberler geldi.

Adana'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, bir hafta önce rahatsızlanan A.D. (49), Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı.

Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan A.D, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SON 1 AYDA SAYI ARTTI

Kentte son bir ayda metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle yaşamını yitirenlerin sayısı böylece 12'ye yükseldi.

Merin, Niğde ve Osmaniye'de hayatını kaybedenler eklendiğinde bu sayı 22'ye çıkıyor.

Adana'da metil alkolden 1 kişi daha hayatını kaybetti

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