Adana'da midesindeki uyuşturucuları 1 haftada çıkardı

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün havalimanında bekleyen sivil ekipler, Van'dan gelen İran uyruklu Seddigh Raşhıdıtavana (58) isimli şahsın hareketlerinden şüphelendi.

SÜREKLİ TERLEMESİNDEN ŞÜPHELENDİLER

Polis, şahsı biraz takip edip daha sonra durdurarak arama yaptı. Ancak herhangi bir suç unsuru bulunmadı. Polisin arama yaptığı sırada şahsın sürekli terlemesinden şüphelenen polis, daha önce birçok İran uyruklu şahsın uyuşturucu sevkiyatını mide ve bağırsağında yaptığını bilerek bu durumdan şüphelendi.

ÖNCE TOMOGRAFİ SONRA ENDOSKOPİ

Polis, şahsın midesinde eroin olabileceğinden şüphelenip hemen hastanenin gastroenteroloji bölümüne götürdü. Burada tomografisi çekilen midede, sosis büyüklüğünde paketler tespit edildi. Ancak polis, emin olmak için daha sonra şahsa endoskopi işlemi de yaptırdı.

49 PAKET BULUNDU

Bu sayede ucunda ışıklı küçük bir kamera bulunan ve endoskopi adı verilen bir cihaz yardımıyla şahsın yemek borusu, mide, onikiparmak bağırsağı ve kalın bağırsaklarında 49 paket sosis büyüklüğünde paketler olduğu kesinleşti.

1 HAFTADA ÇIKTI

21 Aralık günü hastaneye getirilen mide ve bağırsağında 49 paket tespit edilen zanlıya özel bir ilaç verildi. Bu sayede zanlı, tuvalete çıkması sağlanarak paketler tek tek çıktı. Bu sırada bir polis görevlisi ise zanlının başından ayrılmadı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza mahkemesi tarafından tutuklandı. Bu arada sokakta uyuşturucu sattığı öne sürülen 3 zanlı da yakalanıp adliyeye sevk edildi.