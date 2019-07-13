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Adana'da minibüs takla attı: 1 ölü, 5 yaralı

Adana’nın Kozan ilçesinde minibüsün takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

İHA | 13.07.2019 - 20:53..
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Adana Kozan-Feke kara yolu Sırelif mevkisinde Yusuf Çankaya yönetimindeki 01 BR 302 plakalı minibüs, havanın yağışlı ve zeminin kaygan olması nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde takla attı.

Kazada şoför Yusuf Çankaya ile minibüste yolcu olarak bulunan Yılmaz Çankaya, Osman Kocaman (49), Abdullah Kocaman, Selim İlhan (57) ve Osman Koray (51) yaralandı.

Adana'da minibüs takla attı: 1 ölü, 5 yaralı

BİR KİŞİ ÖLDÜ, 5 KİŞİ YARALANDI

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Osman Kocaman, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Adana'da minibüs takla attı: 1 ölü, 5 yaralı

Kaza yerinde polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, kaza ile ilgili soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi.

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