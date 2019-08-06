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Adana'da motosikletli hırsız polisten kaçamadı

Seyhan ilçesinde eşi ve bebeğiyle yolda yürüyen kadının çantasını çalan hırsız, yakayı kısa sürede ele verdi.

İHA | 06.08.2019 - 09:21..
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30 Haziran günü Saydam Caddesi'nde 33 yaşındaki H.G. isimli kadının, içinde cep telefonu bulunan çantası kapkaç yöntemiyle çalındı. Bir başka olayda ise 26 Temmuz günü Güney Kuşak Bulvarı'nda S.E. isimli kadının, içinde 1.500 lira parası olan çantası kapkaç yöntemiyle çalındı.

Adana'da motosikletli hırsız polisten kaçamadı

MOTOSİKLETLİ HIRSIZLAR TESPİT EDİLDİ

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaşanan bu olayları inceledi. Güvenlik kameralarıyla yapılan incelemeler sonrasında motosikletli hırsızlar tespit edildi.

Yolda bebekleriyle yürüyen aileye kapkaç yapan zanlı yakalandı VİDEO

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

Kamera kayıtlarına yansıyan ilk olayda kadın, kocası ve bebeğiyle giderken birden yanından geçen motosikletli şahıs, çantasını alıp kaçıyor.

Bu an kadın ve kocası şoka uğrayıp, ne yapacaklarını bilemiyorlar. Daha sonra ise telefonla polisi arıyorlar.

Adana'da motosikletli hırsız polisten kaçamadı


ZANLI TUTUKLANDI

Bu anlar, saniye saniye güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Polis, bu görüntüleri izledikten sonra zanlının birinin Veysel K. olduğunu belirledi.

19 Mayıs Mahallesi'ndeki evine baskın yapılan zanlı, yakalandı. Şahıs, ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

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