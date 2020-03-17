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Adana'da müftülük memuru açığa alındı

Koronavirüs nedeniyle vatandaşlara asılsız mesaj atan müftülük memuru, görevden uzaklaştırıldı.

DHA | 17.03.2020 - 17:47..
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Adana'da gazeteci ve vatandaşların cep telefonuna, "Sayın K.K.A, daha önce yaptırmış olduğunuz tahlil sonuçlarında pozitif bulgulara ulaşılmıştır. Adana Şehir Hastanesi'nde 1. katta bulunan laboratuvarda Dr. S.D. Bey ile görüşmeniz gerekmektedir." mesajı geldi.

Bir süre sonra aynı numaradan, 'Az önce gönderilen mesaj yanlış, özür dileriz.' ifadelerinin yer aldığı bir başka mesaj daha iletildi.

MEMUR AÇIĞA ALINDI

Adana Valiliği, mesajlar üzerine harekete geçerek, yapılan araştırmalar sonucunda gönderilen mesajın asılsız olduğunu belirledi.

Mesajda belirtilen isimde bir doktorun da olmadığı bildirilirken, konuyla ilgili olarak mesajı gönderdiği tespit edilen Çukurova İlçe Müftülüğü'nde görevli memur A.T. hakkında soruşturma açılıp, açığa alındı.

"İTİBAR ETMEYİN"

Valilikten yapılan açıklamada, "Ülkemiz son derece hassas bir süreçteyken vatandaşlarımızdan sosyal medyada paylaşılan, bilgi kirliliğine sebep olan ve gerçek olmayan belge ve haberlere itibar etmemelerini, resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamaları ve uyarıları dikkate almalarını ve haber kaynakları konusunda dikkatli olmalarını önemle rica ediyoruz." belirtildi.

Adana'da müftülük memuru açığa alındı

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