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Adana'da müstakil eve atılan EYP korkuttu

Kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce bir müstakil evin bahçesine el yapımı patlayıcı (EYP) atıldı.

İHA | 31.07.2019 - 06:02..
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Adana’da Seyhan İlçesi Ova Mahallesi’nde kimliği belirlenemeyen kişi ve kişilerce bir müstakil evin içerisine EYP atıldı. Patlama gürültüsüne uyanan ev sahibi durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.

POLİS ARAMA ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme polisleri, EYP’nin çakma gazından yapıldığını tespit etti. EYP parçaları detaylı incelenmek üzere emniyete götürüldü.
Polis olayı gerçekleştiren kişi ve kişileri arama çalışması başlattı.
Adana'da müstakil eve atılan EYP korkuttu

Adana'da müstakil eve atılan EYP korkuttu

Adana'da müstakil eve atılan EYP korkuttu

Adana'da müstakil eve atılan EYP korkuttu

Adana'da müstakil eve atılan EYP korkuttu

Adana'da müstakil eve atılan EYP korkuttu

Adana'da müstakil eve atılan EYP korkuttu

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