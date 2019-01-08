Adana’da müştemilatta 2 bin litre kaçak içki bulundu

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak içki imal edildiği ileri sürülen bir eve baskın yaptı.

MÜŞTEMİLAT KAÇAK İÇKİ İMALATHANESİYMİŞ

Merkez Seyhan ilçesi, Hadırlı Mahallesi’ndeki eve yapılan baskında, evin müştemilat olarak kullanılan alanında kaçak içki imalathanesi bulundu.

İÇKİLER YOK EDİLDİ

Yapılan aramalarda 2 bin litre kaçak içki ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Savcılık talimatıyla kaçak içkiler olay yerinde dökülerek, imha edildi.