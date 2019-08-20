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Adana'da narenciye bahçesine kenevir ekilen eve baskın

Seyhan ilçesinde narenciye bahçesine kenevir eken bir evi bulmak isteyen ekipler, drone ile operasyon düzenledi.

İHA | 20.08.2019 - 09:44..
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Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri narenciye bahçelerine Hint keneviri ekildiği ihbarını aldı. Bunun üzerine, merkez Seyhan ilçesi, Hadırlı Mahallesi'ne giden polis, drone kaldırarak bahçeleri tek tek kontrol etmeye başladı.

HİNT KENEVİRİ EKİLİ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Yapılan kontrollerde İbrahim K.'nin kiraladığı bahçede narenciye ağaçları arasında Hint keneviri ekili olduğu tespit edildi. İbrahim K. ile oğlu Ercan K. gözaltına alındı.

Narenciye bahçesine drone ile uyuşturucu operasyonu VİDEO

BİTKİ SÖKÜP İMHA EDİLDİ

Polis bahçeye girerek 31 kök Hint keneviri bitkisini söküp imha etti. Ayrıca evde yapılan aramada da 16 gram esrar ele geçirildi.

İbrahim K.'nin ifadesinde kenevirleri evden kaçan oğlu Erkan K.'nin ektiğini söylediği öğrenildi. Ayrıca zanlı Ercan K.'nin de aynı ifadeyi verdiği belirlendi.

Adana'da narenciye bahçesine kenevir ekilen eve baskın

ZANLILAR SERBEST BIRAKILDI

İfadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılar nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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