Adana’da narkotik köpeği bagajdaki zulayı buldu

Adana ili narkotik ekipleri, merkez Seyhan ilçesi, 19 Mayıs Mahallesi’nde ikamet eden İsmet Ç. (40) isimli şahsın satışını yapmak üzere yüksek miktarda uyuşturucu bulundurduğu ihbarını aldı.

Polisin narkotik detektör köpeği “Atak” ile yaptığı çalışma sonucu İsmet Ç.’nin otomobilinin bagaj kısmında 3 bidon içerisinde 3 kilo 950 gram kenevirin çiçeklerinden ve yapraklarından elde edilen uyuşturucu olan marihuana bulundu.

UYUŞTURUCU TACİRİ TUTUKLANDI

Otomobilin sahibi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İsmet Ç. tutuklandı.

Narkotik köpeği 'Atak' bagajda marihuana buldu



















