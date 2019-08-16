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Adana'da operasyon: 126 gözaltı

Yapılan operasyonlarda uzun namlulu silah, uyuşturucu madde ve çalıntı araçlar ele geçirildi.

İHA | 16.08.2019 - 09:52..
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Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı'nda da uygulamalarına ara vermeyerek, 7 gün 24 saat boyunca görev yaptı.

ÇOK SAYIDA SİLAH VE MERMİ ELE GEÇİRİLDİ

Polis, sadece şehrin giriş çıkışlarında değil, aynı zamanda ara sokaklarda da operasyon gerçekleştirdi.

Bu operasyonlarda bir haftada 1 uzun namlulu silah, 19 tabanca, 16 tüfek, 8 kuru sıkı tabanca, bu silahlara ait çok sayıda mermi ve çok sayıda bıçak ele geçirildi.

Adana'da operasyon: 126 gözaltı

ÇALINTI ARAÇLAR VE UYUŞTURUCU DA BULUNDU

Ayrıca bu uygulamalarda 2 çalıntı otomobil, 19 çalıntı motosiklet, 5 çalıntı elektrikli bisiklet ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi. Zanlılar hakkında ise yasal işlem başlatıldı.

Adana'da operasyon: 126 gözaltı

126 KİŞİ YAKALANDI

Uygulamalarda uyuşturucu tacirlerine de geçit verilmezken 14 gram eroin, 525 gram esrar, 7 kök Hint Keneviri, 962 uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca 126 aranan şahıs yakalandı, 6 kayıp çocuk da bulunarak ailelerine teslim edildi.

Polisin yaptığı bu uygulamalar sayesinde, bayramda olacak birçok olayın önüne geçildiği öğrenildi.

Adana'da operasyon: 126 gözaltı

Adana'da operasyon: 126 gözaltı

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