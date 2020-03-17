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Adana'da otizmli kızının dövüldüğü iddiası

Kızı D.C.’nin gittiği özel rehabilitasyon merkezinde dövüldüğünü öne süren anne Semra C., aldığı raporla polise şikayetçi oldu.

DHA | 17.03.2020 - 12:52..
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Adana'nın Çukurova ilçesinde yaşayan Sema C.'nin otizmli kızı D.C., 4 yıldır gittiği özel rehabilitasyon merkezinden eve döndüğü sırada annesine "Beni dövdüler." dedi.

Anne de kızının vücudunu kontrol ettikten sonra D.C.'nin bacakları ile kalça ve göğüs bölgesinde morluklar ile yaralar olduğunu fark etti.

ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Kızını, Adana Şehir Hastanesi’ne götüren Semra C., darp raporu verilmesinin ardından da polise giderek şikayetçi oldu.

Adana'da otizmli kızının dövüldüğü iddiası

İDDİALARI KABUL ETMEDİLER

Durumu haber alıp, polis merkezine gelen rehabilitasyon merkezi yetkileri ise iddiaları kabul etmedi.

Polisin yönlendirmesi üzerine kızına Adana Adli Tıp Kurumu’ndan da rapor alan anne, 13 Mart günü ise Çukurova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şikayetçi oldu.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Adana'da otizmli kızının dövüldüğü iddiası

"BU RESMEN İŞKENCE"

Kızının vücudundaki morlukları ve yaraları görünce çok üzüldüğünü anlatan anne Sema C.,"Kızımın bu denli şiddette maruz kalması açıklanamaz. Kızım ilk günler sabahlara kadar ağladı. Dosyamız şu an savcılıkta. Çocuğumun başına gelen kimsenin başına gelmesin. Gerekirse bunların yaşandığı kurumlar kapatılsın. Biz çocuklarımızı güvenerek, teslim ediyoruz. Güvendiğim yerde bunun yaşanması bizi yıktı. Kamera görüntülerini sorduk. Anlık kamera kullandıklarını ve görüntü olmadığını söylediler. Buna inanmıyorum. Sonuna kadar bu işin peşini bırakmayacağız. Bu resmen işkence.” dedi.

Adana'da otizmli kızının dövüldüğü iddiası

Adana'da otizmli kızının dövüldüğü iddiası

Adana'da otizmli kızının dövüldüğü iddiası

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