Adana'nın Seyhan ilçesinde bulunan otogarda, şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan firmadan bilet alan Burhan İ. ile firma yetkilileri arasında, fazla bagaj ücreti talebi üzerine tartışma yaşandı.

Bir süre sonra kavga çevredeki vatandaşların araya girmesiyle bitti. Burhan İ. ise otogardan ayrıldı.

AKRABALARIYLA OTOGARI BASTI

Ancak bir süre sonra Burhan İ., akrabaları Murat İ. (29), Özgür T. (25), Ege T. (29), Vedat İ. (31) ve Volkan B. (20) ile tekrar otogara geldi. Burada firma çalışanlarıyla tekrar konuşan şahıslar arasında kavga çıktı.

Adana'da otogarda silahlı çatışma

SİLAHLI ÇATIŞMA YAŞANDI

Yaşanan kavgada, taraflar birbirlerine tabanca ve av tüfekleriyle ateş açmaya başladı. Kavga sonucu, 1'i ağır olmak üzere 3 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine gelen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, firma çalışanları Fehmi A., Mustafa G., Yusuf K., Abdulcabar A., Nizamettin A. ve Hamdin A.'yı diğer taraftan ise kavgaya karışan, Burhan İ. akrabaları Murat İ., Özgür T. Ege T., Vedat İ. ve Volkan B.'yi gözaltına aldı.

7 KİŞİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Halit A. Nizamettin A., Hamdin A., Murat İ., Özgür Ege T., Vedat İ. ve Volkan B. tutuklanırken, diğer zanlılar adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.