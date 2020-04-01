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Adana'da otomobil bahçeye düştü

Otomobilin, yolun altında bulunan evin bahçesine düşmesi sonucu sürücü ile yanındaki kişi yaralanırken, ev sahibi, "Havadan uçak gibi bir şey düştü" dedi.

İHA |
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Adana'da otomobil bahçeye düştü

Adana'nın Seyhan ilçesinde, Çetin Z.'nin kullandığı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yolun 3 metre altında bulunan evin bahçesine düştü.

2 KİŞİ YARALANDI

Yan yatan otomobilin sürücüsü ile yanında bulunan Halide Ç. yaralandı. Seyhan Devleti Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Otomobilin düştüğü yerde ev halkının her zaman oturduğu somyada kimsenin oturmaması ise muhtemel can kaybını önledi.

Otomobil bahçeye düştü

"NE OLDUNU ANLAMADIM, HAVADAN UÇAK GİBİ BİR ŞEY DÜŞTÜ"

Ev sahibi Ahmet Dönmez bu yolda sürekli kaza olduğunu belirterek, "Kısa bir süre önce otomobilin düştüğü yerde oturuyordum, köpeğim de bahçede geziyordu. Ne olduğunu anlamadım, havadan uçak gibi bir şey düştü. Araç az kalsın köpeğimin üstüne düşecekti. Korkudan hayvanın rengi gitti. Köpek siyahtı, simsiyah oldu" dedi.

Adana'da otomobil bahçeye düştü

Adana'da otomobil bahçeye düştü

Adana'da otomobil bahçeye düştü

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