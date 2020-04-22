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Adana'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 3 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil sulama kanalına düştü. Araçtan çıkamayan sürücüye, vatandaşlar yardım etti.

AA |
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Adana'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 3 yaralı

Adana'da Hasan Akar idaresindeki plakası tespit edilemeyen otomobil, merkez Seyhan ilçesi Kıyıboyu Caddesi'nde Yasin Yalçın'ın idaresindeki 01 AEG 422 plakalı motosikletle çarpıştı.

OTOMOBİL SULAMA KANALINA DÜŞTÜ

Motosiklet sürücüsü Yalçın ile arkadaşı Kemal Çınar'ın yaralandığı kaza sırasında otomobil kontrolden çıkarak Devlet Su İşleri’ne (DSİ) ait sulama kanalına düştü.

Akıntıyla suda sürüklenen ve araçtan çıkamayan yaralı sürücüyü,  çevredeki vatandaşlar kurtarıp, kıyıya taşıdı.

Adana'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 3 yaralı

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 3 kişi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Adana'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 3 yaralı

Adana'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 3 yaralı

Adana'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 3 yaralı

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