Kontrolden çıkan otomobil sulama kanalına düştü. Araçtan çıkamayan sürücüye, vatandaşlar yardım etti.

Adana'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 3 yaralı

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Emre: Abartıyorsunuz, bana Messi demeyin

Koronavirüs salgını nedeniyle Yunanistan'dan ayrılarak Danimarka'ya giden Emre Mor, bir programa konuk oldu. 22 yaşındaki oyuncu futbol hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu.