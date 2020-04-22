Adana'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 3 yaralı

Adana'da Hasan Akar idaresindeki plakası tespit edilemeyen otomobil, merkez Seyhan ilçesi Kıyıboyu Caddesi'nde Yasin Yalçın'ın idaresindeki 01 AEG 422 plakalı motosikletle çarpıştı.
OTOMOBİL SULAMA KANALINA DÜŞTÜ
Motosiklet sürücüsü Yalçın ile arkadaşı Kemal Çınar'ın yaralandığı kaza sırasında otomobil kontrolden çıkarak Devlet Su İşleri’ne (DSİ) ait sulama kanalına düştü.
Akıntıyla suda sürüklenen ve araçtan çıkamayan yaralı sürücüyü, çevredeki vatandaşlar kurtarıp, kıyıya taşıdı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 3 kişi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.