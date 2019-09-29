Adana'da otomobile çarpan motosiklet sürücüsü öldü

Adana’nın Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi’nde, 01 AAC 833 plakalı otomobil sürücüsü yolun sol tarafına park etti.

MOTOSİKLETTEN SAVRULUP YERDE SÜRÜKLENDİ

Bir süre sonra otomobiline binip sağ tarafa dönerek ara sokağa girmek istediği sırada, fırında çalışan ve 2 çocuk babası olan Savaş Çetin (26) motosikletle hızla gelerek otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten savrulan sürücü, asfalt zemine düşüp bir süre sürüklendi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevrede kazayı gören vatandaşlar ve sürücü hemen yaralının yanına gitti. Vatandaşların bazıları da sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı ancak Çetin, hastanede hayatını kaybetti.

SÜRÜCÜ TESLİM OLDU

Kaza sonrası sürücü ise polis merkezine giderek teslim oldu. Hem otomobilde hem de motosiklette de maddi hasarın meydana geldiği kazayla ilgili inceleme başlatıldı.













