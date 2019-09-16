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Adana'da otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

Yolun karşına geçmek isteyen 10 yaşındaki çocuğa araba çarptı.

DHA | 16.09.2019 - 02:29..
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Adana'nın Kozan ilçesinde akşam saatlerinde Şevkiye Mahallesi Güneri Caddesi'nde kaza meydana geldi.

Muhammed Y. yönetimindeki 01 RP 124 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Batuhan Akbalık'a çarptı. Kazada yaralanan Akbalık, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile Kozan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Akbalık'ın hastanedeki tedavisi sürerken, otomobil sürücüsü Muhammed Y. ise gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.    
Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Adana'da otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

Adana'da otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

Adana'da otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

Adana'da otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

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