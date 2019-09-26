taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6853
Euro
6.2325
Altın
1507.88
Borsa
102618.41
Gram Altın
276.36
Bitcoin
47989.41

Adana'da otomobilinden daha pahalı ceza yedi

Kozan ilçesinde otomobiliyle polisten kaçan ve alkollü olduğu anlaşılan B.K.'ye 11 bin 520 lira trafik cezası verildi.

DHA | 26.09.2019 - 09:46..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Adana'nın Kozan ilçesinde, 38 AR 665 plakalı otomobilin sürücüsü B.K., trafik ekiplerinin uygulama noktasında yaptıkları 'dur' ihtarına uymadı. Bunun üzerine takviye ekip çağrısı yapan ekipler, otomobilin peşine düştü.

30 DAKİKA KOVALANDI

Yaklaşık 30 dakika boyunca süren kovalama sonucu otomobil, Karacaoğlan Mahallesi'nde durduruldu.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜYE 11 BİN 520 TL CEZA

Otomobilden indirilen B.K.'ye alkol kontrolü yapan ekipler sürücünün 2.00 promilin üzerinde alkollü olduğunu belirledi. B.K.’ye, 'trafiği tehlikeye düşürmek', 'kırmızı ışık ihlali', 'drift', 'dur ihtarına uymamak' ve ‘alkollü araç kullanmak’ ile çeşitli kural hatalarından dolayı toplam 11 bin 520 TL para cezası kesildi.

Adana'da otomobilinden daha pahalı ceza yedi

Adana'da otomobilinden daha pahalı ceza yedi

Adana'da otomobilinden daha pahalı ceza yedi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Atmaca'nın başarısı Yunan basınında

Atmaca'nın başarısı Yunan basınında

115
Erdoğan TAİK gala yemeğinde konuştu

Erdoğan TAİK gala yemeğinde konuştu

160
İzmir'de bir işçiye tır çarptı

İzmir'de bir işçiye tır çarptı

18
ABD Kongresi'nde YPG/PKK pazarlığı

ABD Kongresi'nde YPG/PKK pazarlığı

141
Kiralık oyuncuya sınır getiriliyor

Kiralık oyuncuya sınır getiriliyor

10
Çeşme'de müteahhitlerin rant oyunu

Çeşme'de müteahhitlerin rant oyunu

70
Kamil Koç otobüslerinden host ve hostesler kalkıyor

Kamil Koç otobüslerinden host ve hostesler kalkıyor

20
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir