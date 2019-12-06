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Adana'da park etmesini beğenmeyen şahsa ateş etti

Park ettiği aracının yerini beğenmeyen mahalle sakinini tabancayla bacağından yaralayan Serkan K., tutuklandı.

DHA | 06.12.2019 - 10:48..
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Adana'nın Sarıçam ilçesine bağlı İncirlik Hürriyet Mahallesi'nde, Serkan K., alışveriş yapmak için geldiği iş yerinin önündeki yol kenarına aracını park etti.

"BİZİM MAHALLENİN ÇOCUĞU BÖYLE PARK YAPMAZ"

İddiaya göre, mahalle sakinlerinden Erol F., aracın park edildiği yeri beğenmeyip, "Bizim mahallenin çocuğu böyle park yapmaz. Bu aracı kim böyle park etti?" diye bağırdı. Konuşmayı duyan Serkan K. ise iş yerinden dışarı çıkarak Erol F. ile tartışmaya başladı.

Park ettiği aracın yerini beğenmeyen mahalle sakinini yaraladı -1

BACAĞINA ATEŞ ETTİ

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Serkan K., belindeki tabancasını çıkarıp, Erol F.'nin bacağına ateş etti.

TABANCAYLA YAKALANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından bacağından yaralanan Erol F., Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırılırken, alkollü olduğu öğrenilen Serkan K. ise olay yerine yakın bir yerde olayda kullandığı tabancayla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Serkan K. sevk edildiği mahkemece tutuklandı.


Park ettiği aracın yerini beğenmeyen mahalle sakinini yaraladı -2

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