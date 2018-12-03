taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.1893
Euro
5.8861
Altın
1221.76
Borsa
95416.03
Gram Altın
203.976

Adana'da park halindeki araçta patlama

Seyhan ilçesinde otomobilde meydana gelen patlama hasara yol açtı.

AA | 03.12.2018 - 02:43..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Hadırlı Mahallesi'nde 3 katlı bir evin önünde park halinde bulunan 01 AHC 40 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

Durumun polise bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.

Araçta ve bir evin camlarında hasara yol açan patlama nedeniyle mahalleli korku yaşadı.

Adana'da park halindeki araçta patlama

ALACAKLARI İÇİN PATLAYICI ATTILAR

Polis ekiplerinin araştırmasında olayın azmettiricisi İ.Ö ile M.Ö olduğunu tespit etti. İ.Ö ve M.Ö, İ.C’in kardeşinden alacakları olduğu için otomobile EYP attırdıkları belirlendi.

Polis azmettiricileri ve olayı gerçekleştirilen kişileri yakalatma çalışmaları başlattı.

Adana'da park halindeki araçta patlama

Adana'da park halindeki araçta patlama

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mersin’de açlık grevindeki HDP’liler gözaltına alındı

Mersin’de açlık grevindeki HDP’liler gözaltına alındı

32
Şenol Güneş: Oyundan memnun değilim

Şenol Güneş: Oyundan memnun değilim

25
Kartal'da asayiş operasyonları: 30 gözaltı

Kartal'da asayiş operasyonları: 30 gözaltı

6
Gazetecilerden Erdoğan'a: Fransa için endişeli misiniz

Gazetecilerden Erdoğan'a: Fransa için endişeli misiniz

7
Erdoğan: Kaşıkçı için gerekirse BM'yi devreye sokacağız

Erdoğan: Kaşıkçı için gerekirse BM'yi devreye sokacağız

7
Adana'da park halindeki araçta patlama

Adana'da park halindeki araçta patlama

4
Sakarya'da yol verme kavgası: 2 yaralı

Sakarya'da yol verme kavgası: 2 yaralı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir