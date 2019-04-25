Son dönemler patates ve soğanın fiyatlarındaki artış dikkat çekici...

Çukurova bölgesindeki yağışlardan dolayı büyük bir kayıp yaşandığını belirten çiftçiler, yeni hasattan umutlu.

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden biri olarak görülen Adana'da, turfanda patates hasadına başlandı. Hasatla birlikte fiyatların yarı yarıya düşmesi bekleniyor.

ADANA'DA ORTALAMA PATATES REKOLTESİ 3- 3,5 TON

Adana Tarım ve Orman İl Müdürü Muhammet Ali Tekin, Adana’da yaklaşık 66 bin dekar patates ekim alanı olduğunu belirterek, “Bu yıl patates hasadı 10 gündür başlamıştı araya yağmur girince bir boşluk oluştu ama bugün tam olarak hasat başladı. Adana’da ortalama patates rekoltemiz dekarda 3-3,5 ton arasında. Adana turfanda üretiminde her zaman söz sahibi konumda. Adana ülkemizin patates ihtiyacının yüzde 5 civarını karşılamaktadır. Hasatla birlikte daha iyi günler göreceğiz diye umuyoruz. Hasadımız mayıs ayının 15’ine kadar devam edecek. Buradan da İzmir tarafına oradan da İç Anadolu’ya geçer ve patates hasadı turu bu şekilde devam eder.” dedi.

Adana'da patates hasadı başladı ViDEO

PATATESTE VERİM DÜŞÜK

Hasadı yapılan tarla sahibi Ali Süt, geçen seneyle kıyaslandığında bu sene patatesin fiyatının yüksek olduğunu kaydederek, “Bunun sebebi Çukurova bölgesindeki yağışlardan dolayı büyük bir zayiat oldu. Verim düşüklükleri görünüyor. Şu an patatesin kilosu birinci parti boy 4 TL. İkinci boy ise 2 TL olarak satışa sunuyoruz. Geçen sene bu fiyatlar 1,5 ile 3 TL aralarında seyretti.” diye konuştu.

Çiftçi Hüseyin Süt de günden güne patatesin fiyatının düşüp normal seviyeye geleceğini, ithal patatese gerek duyulmadığını ve çiftçinin ithal maldan dolayı rahatsızlık duyduğunu söyledi.