Adana'da paylaşılamayan kadın cinayeti

Adana'nın Yüreğir ilçesinde evden işe gitmek için çıkan Hasan Erdemci'ye, sokak ortasında henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tabanca ile ateş ederek kaçtı.

HAYATINI KAYBETTİ

Silah seslerini duyan vatandaşlar, Erdemci'nin yaralandığını fark edince durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Erdemci, ambulansla kaldırıldığı Yüreğir Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Saldırının ardından olay yerine sevk edilen polis ekipleri, delillerin kaybolmaması için sokağın giriş ve çıkışlarını şeritle kapatırken 2 boş kovan ve 3 mermi çekirdeği buldu

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, mahallede geniş çaplı araştırma başlattı.

Yapılan çalışma sonucunda Erdemci'yi, Tahsin A. isimli bir şahsın öldürdüğü belirlendi.

SEVDİĞİ KADINI KISKANDIĞI İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Tahsin A.'nın S.D. isimli bir kadını sevdiği, öldürülen şahsın da bu kadını sevdiği, cinayeti de bu nedenle işlediği belirtildi.

Arama çalışması başlatan polis ekipleri, bir süre sonra zanlıyı Cumhuriyet Mahallesi'nde yakaladı.

ZANLI TUTUKLANDI

Emniyete getirilerek sorguya alınan zanlı, sorgusunda cinayet işlediğini kabul etmedi.

Zanlı ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilirken, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.