taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7072
Euro
6.3799
Altın
1514.26
Borsa
98462.73
Gram Altın
277.899
Bitcoin
52606.89

Adana'da pencere önüne bırakılan bebek düşüp öldü

Seyhan ilçesinde bronşit olan 10 aylık Suriyeli bebek, taburcu edilecekken dördüncü kattan düşüp hayatını kaybetti.

AA | 03.11.2019 - 14:30..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Seyhan Devlet Hastanesi'nde bir ailenin dikkatsizliği 10 aylık bir bebeğin ölümüne neden oldu.

10 AYLIK BEBEĞİN TEDAVİSİ TAMAMLANMIŞTI

Üç gün önce bronşit şikayetiyle binası çocuk bölümüne getirilen Suriye uyruklu 10 aylık Muhammed Hamdi'nin tedavisi tamamlandı.

Adana'da pencere önüne bırakılan bebek düşüp öldü

PENCERENİN DENİZLİĞİNE BIRAKTI

Anne Mirna, taburcu edilmek üzere olan bebeğinin tedavi gördüğü 4. kattaki odasını toplarken, iddiaya göre oğlunu dışında demir korkuluk bulunan açık pencerenin denizliğine bıraktı.

BEBEK YAŞAMINI KAYBETTİ

Bu sırada klima tamiri gibi amaçlarla bir kısmı açılma özelliği olan demir korkuluğun açılan kısmından düşen bebek, ağır yaralandı.

Hastanede tedavi altına alınan Muhammed Hamdi, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adana'da pencere önüne bırakılan bebek düşüp öldü

Adana'da pencere önüne bırakılan bebek düşüp öldü

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Lübnan'da gösterilerin önüne geçilemedi

Lübnan'da gösterilerin önüne geçilemedi

55
Aşırı sağcı grup, Alman vekil Cem Özdemir'i tehdit etti

Aşırı sağcı grup, Alman vekil Cem Özdemir'i tehdit etti

150
Cumhurbaşkanı Erdoğan istedi: Yerli sniper tüfeği hazır

Cumhurbaşkanı Erdoğan istedi: Yerli sniper tüfeği hazır

173
Canlı yayında YPG terör örgütü demedin polemiği

Canlı yayında YPG terör örgütü demedin polemiği

112
Aziz Yıldırım doğum gününü kutladı

Aziz Yıldırım doğum gününü kutladı

58
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Afrin çarkı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Afrin çarkı

218
Tunç Soyer'in Kürtçe kamusal hizmet çıkışı

Tunç Soyer'in Kürtçe kamusal hizmet çıkışı

369
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir