Adana'da pencere önüne bırakılan bebek düşüp öldü

Seyhan Devlet Hastanesi'nde bir ailenin dikkatsizliği 10 aylık bir bebeğin ölümüne neden oldu.

10 AYLIK BEBEĞİN TEDAVİSİ TAMAMLANMIŞTI

Üç gün önce bronşit şikayetiyle binası çocuk bölümüne getirilen Suriye uyruklu 10 aylık Muhammed Hamdi'nin tedavisi tamamlandı.

PENCERENİN DENİZLİĞİNE BIRAKTI

Anne Mirna, taburcu edilmek üzere olan bebeğinin tedavi gördüğü 4. kattaki odasını toplarken, iddiaya göre oğlunu dışında demir korkuluk bulunan açık pencerenin denizliğine bıraktı.

BEBEK YAŞAMINI KAYBETTİ

Bu sırada klima tamiri gibi amaçlarla bir kısmı açılma özelliği olan demir korkuluğun açılan kısmından düşen bebek, ağır yaralandı.

Hastanede tedavi altına alınan Muhammed Hamdi, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.