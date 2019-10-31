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Adana'da pencereden düşen öğrenci yaralandı

Seyhan ilçesinde, okulda teneffüs sırasında 4 katlı okulun 4. katındaki pencereden düşen öğrenci, yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İHA | 31.10.2019 - 15:15..
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Adana'da Seyhan ilçesi, Ziyapaşa Mahallesi'nde Manas Ortaokulu'nda eğitim gören 8. sınıf öğrencisi O.M. (14), teneffüste pencere kenarına geldi. Bir süre sonra O.M., 4. kattaki pencereden beton zemine düştü.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı öğrenci, ekipler tarafından ambulansla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Okulda pencereden düşen öğrenci yaralandı

Adana'da pencereden düşen öğrenci yaralandı

İNCELEME BAŞLATILDI

Polis ekipleri, öğrencinin düşmesiyle ilgili araştırma başlattığı belirtti.

Adana'da pencereden düşen öğrenci yaralandı

Adana'da pencereden düşen öğrenci yaralandı

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