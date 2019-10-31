Adana'da pencereden düşen öğrenci yaralandı

Adana'da Seyhan ilçesi, Ziyapaşa Mahallesi'nde Manas Ortaokulu'nda eğitim gören 8. sınıf öğrencisi O.M. (14), teneffüste pencere kenarına geldi. Bir süre sonra O.M., 4. kattaki pencereden beton zemine düştü.
HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralı öğrenci, ekipler tarafından ambulansla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.
Okulda pencereden düşen öğrenci yaralandı
İNCELEME BAŞLATILDI
Polis ekipleri, öğrencinin düşmesiyle ilgili araştırma başlattığı belirtti.