Adana'da peruklu hırsız yakalandı

Adana'nın Seyhan ilçesinde hayvancılık yapan Ahmet Akın'ın yanına gelen ve kendisini Mecit olarak tanıtan bir kişi 7 büyükbaş hayvan almak istediğini belirtti.

7 BÜYÜKBAŞ İÇİN 10 BİN DOLAR

Ahmet Akın ile pazarlık yapan şahıs 7 büyükbaş hayvan için 10 bin dolar vermeyi kabul etti. Zanlı, Türk parası olmadığından nakliye için 5 bin lira istedi.

Bunun üzerine hayvan satıcısı da zanlıya 5 bin lira para verdi.

DOLARLAR SAHTE ÇIKTI

Ahmet Akın zanlıdan şüphelenip kardeşine takip ettirirken, Akın'da Döviz bürosunda doları bozdurmaya gitti.

Dolarların sahte olduğunu öğrenen Ahmet Akın, kardeşine zanlıyı yakalamasını belirtti.

Akın'ın kardeşi Kırmızı ışıkta zanlıyı yakalayıp paraların sahte olduğunu söylemesi üzerine kaçmaya çalışan zanlıyı yakalayıp darp etti.

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PERUK DÜŞTÜ

Darp sırasında zanlının kullandığı peruk düştü. Zanlının daha önce de dolandırıcılık suçlarından kaydı olduğu, tanınmamak için peruk kullandığı belirlendi.

Hayvan satıcıları daha sonra Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerine haber vermesi üzerine, olay yerine gelen polis ekipleri zanlıyı gözaltına aldı.

"ŞÜPHELERİMDE HAKLI ÇIKTIM"

Hayvan satıcısı Akın ise ifadesinde şahsın 7 büyükbaş hayvanını almaya geldiğini 10 bin dolar verdiğini, kendisinden de 5 bin lira nakliye parası aldığını belirterek, "Ben de şüphelenip kardeşime takip ettirdim. Şüphemde haklı çıktım dolarlar sahte çıktı." dedi.

Zanlı ifadesinin ardından adliyeye sevk edilirken, zanlının üzerinden 5 bin 183 lira para çıktı.

Hırsız çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.