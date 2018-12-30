taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2727
Euro
6.038
Altın
1281.04
Borsa
90435.33
Gram Altın
217.22

Adana'da PKK propagandası: 5 gözaltı

Adana'da HDP il binasında PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafı altında poz verip sosyal medyada paylaşan 5 kişi terör örgütü propagandasından gözaltına alındı.

DHA | 30.12.2018 - 15:29..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bu sabah, terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

7 KİŞİDEN 5'İ YAKALANDI

Operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 7 kişiden 5'i yakalanıp, gözaltına alındı. Yapılan incelemede, şüphelilerin, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan için 8 Kasım'da, tutuklu bulunduğu Diyarbakır Cezaevi'nde açlık grevine başlatan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'e destek olduğu belirlendi. Şüphelilerin, HDP il binasındaki odada terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının altında fotoğraf çektirip, sosyal medyadan paylaşarak, örgüt propagandası yaptığı belirtildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Süresiz nafaka sisteminde değişiklik çalışmaları

Süresiz nafaka sisteminde değişiklik çalışmaları

147
Taşeron işçilere asgari ücret zammı

Taşeron işçilere asgari ücret zammı

96
Hollanda'dan Münbiç'e asker yollama önerisi

Hollanda'dan Münbiç'e asker yollama önerisi

78
Öğrenciler, okulları yanarken hatıra fotoğrafı çektirdi

Öğrenciler, okulları yanarken hatıra fotoğrafı çektirdi

35
Şenol Güneş'in istediği yerli futbolcular

Şenol Güneş'in istediği yerli futbolcular

35
İHA'nın görüntüleriyle 2018

İHA'nın görüntüleriyle 2018

9
İlber Ortaylı: Sandaviççi dükkanı gibi özel okul açılıyor

İlber Ortaylı: Sandaviççi dükkanı gibi özel okul açılıyor

61
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir