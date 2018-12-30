Adana'da PKK propagandası: 5 gözaltı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı 345 ustanın, sanatçı tanıtma kartı alarak, Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezi'ne kaydedilmesine karar verildi.

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2019 resmi tatil günleri: Nereye gidelim

2019'un resmi tatil günlerinde, hangi tarihlerde, nasıl bir program yapmak istediğine erkenden karar vermen için takvimi önüne serdik, sana da güzel bir seyahat rotası çizdik.