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Adana’da PKK propagandasına şafak operasyonu: 24 gözaltı

Terör örgütü PKK propagandası yaptıkları belirlenen kişilerin yakalanmasına yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi.

İHA | 30.04.2019 - 08:28..
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Adana’da şafak vakti düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla 24 kişi gözaltına alındı.

ÖZEL HAREKATLI BASKINLAR YAPILDI

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK propagandası yaptıkları belirlenen kişilerin yakalanmasına yönelik şafak vakti operasyon düzenledi. Daha önceden belirlenen 26 adrese özel hareket timlerinin de desteği ile eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Adana’da PKK propagandasına şafak operasyonu: 24 gözaltı

Adana’da PKK propagandasına şafak operasyonu ViDEO

24 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda, aralarında terör örgütüne eleman temin eden Suriye uyruklu 2 kişinin de bulunduğu 24 kişi gözaltına aldı. PKK’ya eleman temin ettiği belirtilen Suriyeli zanlılardan birisi Şanlıurfa’da yakalandı.

KAÇAK MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Söz konusu şahısların evlerinde yapılan aramalarda, 25 adet cep telefonu, 1 adet harddisk, 1 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve bu silaha ait 24 adet kartuş ile 3 adet kurusıkı tabanca, 1 adet örgütsel fotoğraf, 2 adet 7 mm fişek ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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