Adana'da PKK/KCK operasyonu: 7 gözaltı

Adana'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK adına eylem ve faaliyette bulunan şahıslara yönelik operasyon başlattı.
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ise tespit edilen 8 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Adana'da PKK/KCK operasyonu ViDEO
8 ŞÜPHELİDEN 7'Sİ YAKALANDI
Özel harekat polislerinin de desteği ile şafak vakti, eş zamanlı baskınlar düzenlendi.
Düzenlenen baskınlarda yakalanan 7 kişi, Adli Tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.