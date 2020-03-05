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Adana'da PKK/KCK operasyonu: 7 gözaltı

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyon sonrası, 7 kişi yakalandı.

İHA | 05.03.2020 - 09:44..
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Adana'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK adına eylem ve faaliyette bulunan şahıslara yönelik operasyon başlattı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ise tespit edilen 8 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Adana'da PKK/KCK operasyonu: 7 gözaltı

Adana'da PKK/KCK operasyonu ViDEO

8 ŞÜPHELİDEN 7'Sİ YAKALANDI

Özel harekat polislerinin de desteği ile şafak vakti, eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Düzenlenen baskınlarda yakalanan 7 kişi, Adli Tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Adana'da PKK/KCK operasyonu: 7 gözaltı

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