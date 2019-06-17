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PKK’lı sokak eylemcilerine baskın: 35 gözaltı

Adana merkezli 4 ilde terör örgütü PKK’nın gençlik yapılanmasına yönelik şafak operasyonu düzenlendi.

İHA | 17.06.2019 - 08:52..
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Adana Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü soruşturmada terör örgütü PKK adına sokak eylemlerine karışan 35 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Özel Harekat polislerinin de desteği ile önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı.

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Baskınlarda gözaltına alınan zanlıların, polis ekiplerine molotofkokteyli, havai fişek , el yapımı patlayıcı (EYP) atma suçlarından arandığı öğrenildi.
Zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

PKK’lı sokak eylemcilerine baskın: 35 gözaltı

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