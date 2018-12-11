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Adana'da plastik torbalara karşı bez çanta dağıtıldı

Seyhan Belediyesince, “Bez Torba Kullan Doğayı Koru” projesi kapsamında pazarlarda alışveriş yapan vatandaşlara bez torba dağıtımı yapıldı.

Haber Merkezi | 11.12.2018 - 14:28..
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Adana'da plastik torbalara karşı bez çanta dağıtıldı

Plastikle mücadele eylem planı kapsamında çevrenin korunması için çalışmalar devam ediyor. Adana'da Seyhan Belediyesi tarafından pazarlarda bez torba dağıtıldı.

Adana'da plastik torbalara karşı bez çanta dağıtıldı

"BEZ TORBA KULLAN DOĞAYI KORU"

Belediye görevlileri, 1 Ocak 2019'dan itibaren satış noktalarında kullanıcıya veya tüketiciye ücretli olarak verilecek ve doğa kirliliğine neden olan plastik poşet kullanımını azaltmak amacıyla başlattığı “Bez Torba Kullan Doğayı Koru” projesi kapsamında, pazarlarda alışveriş yapan vatandaşlara bez torba dağıttı.

Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar da projeye dikkati çekmek için Denizli Mahallesi'ndeki kapalı semt pazarında bez torba dağıttı.

"BEZ TORBA DAĞITMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Belediye Başkanı Karalar, yaptığı açıklamada, yılbaşından itibaren ücretli olacak plastik poşetlerin doğaya çok fazla zarar verdiğini anlattı.

Çevre temizliğine dikkati çekmek amacıyla bez torba dağıttıklarını belirten Karalar, "Bu, bizim ilk çalışmamız değil. Üçüncü kez bez torba dağıtıyoruz. Çevre dostu bir belediyeyiz. Herkesi çevre dostu olmaya davet ediyoruz. Hem de yılbaşından itibaren poşetler ücretli olacak, vatandaşın parasının cebinde kalmasını istiyoruz. Yılbaşından sonra da bez torba dağıtmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

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