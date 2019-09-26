Adana'da polis ekipleri 15 göçmen yakalandı.

Dikili, Çeşme ve Seferihisar ilçelerinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 237 düzensiz göçmen yakalandı.

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Kiralık oyuncuya sınır getiriliyor

Futbolcu kiralamalarının ticari değil sportif amaçla yapılması için FIFA yeni kararlar aldı.