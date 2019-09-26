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Adana'da polis ekipleri 15 göçmen yakalandı.

Polisin yol denetimi sırasında 5 kişilik araçtan 15 düzensiz göçmen çıktı.

İHA | 26.09.2019 - 01:03..
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Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda oluşturulan uygulama noktalarında denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, otoyolun Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi çıkışında şüphe üzerine 42 MA 2617 plakalı hafif ticari aracı durdurdu.

Adana'da polis ekipleri 15 göçmen yakalandı.

5 kişilik araçtan 15 göçmen çıktı VİDEO

1 ARAÇTA 15 GÖÇMEN

Araçta 15 düzensiz göçmen olduğu belirlendi.

Ekipler 15 kişinin Suriye uyruklu olduğunu ve ülkeye yasa dışı yollardan girdiğini belirledi.

Araç sürücüsü Abdulhey Alhıval Eyhevn'i gözaltına alan polis ekibi, düzensiz göçmenleri İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim etti

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