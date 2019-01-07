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Adana'da polis kılığına giren hırsızlar yakalandı

Yılbaşı gecesi, tekel bayi sahibini polis kılığına girip tehdit ederek 2 bin lira değerinde alkol ve yiyecek çalan hırsızlar, gözaltına alındı.

İHA | 07.01.2019 - 09:12..
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Çukurova ilçesi, Kabasakal Mahallesi’nde Oktay Ç.  ile Emre S. yılbaşı gecesi bir Tekel bayisine gitti. Oktay Ç,. belinde Adana Emniyet Müdürlüğü'nün frekanslarının yüklü olduğu telsiz ile M.Ç.’ye "Saat 22.00’yi geçti bu saatten sonra alkol satmak yasak. Bundan dolayı sana ceza kesmemiz lazım ama biz sana ceza yazmayacağız, sen de bizi göreceksin." dedi. Daha sonra zanlılar, tekel bayisinden 2 bin lira tutarında alkol ve yiyecek alıp ayrıldı.

TEKEL BAYİNİN SAHİBİNİ BİR KEZ DAHA KANDIRAMADILAR

Ancak zanlılar birkaç gün sonra tekrar gelip yine aynı yöntemle alkol almak istedi. Bu kez tekel bayinin sahibi, alkol ve yiyecek vermeyip daha sonra da polise giderek şikayette bulundu.

Adana'da polis kılığına giren hırsızlar yakalandı

"ÇOCUKLUK MERAKIM YÜZÜNDEN TELSİZ TAŞIYORUM"

Polis, şikayet üzerine zanlıları yakalamak için harekete geçti. Kısa sürede yakalanan zanlıların üst ve evlerinde yapılan aramada, emniyet birimlerinin kodlarının yüklü olduğu telsiz, bir sahte polis kimlik kartı ele geçirildi.

Zanlıların, kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyerek, Tekel bayisinden alkol ve yiyecekleri borç aldıklarını, daha sonra ödeyeceklerini söylediği ileri sürüldü. Oktay Ç.’nin yanında bulunan telsiz için ise "Çocukluk merakım, ondan dolayı telsiz taşıyorum." dedi

Adana'da polis kılığına giren hırsızlar yakalandı

BİRİ TUTUKLANDI DİĞERİ SERBEST BIRAKILDI

Tekel bayisine gelerek, bir süre burada kalıp, alkol ve yiyecek aldıkları görüntülenen zanlılar, ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık tarafından tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen zanlılardan Oktay Ç. tutuklanırken, Emre S. ise adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Adana'da polis kılığına giren hırsızlar yakalandı

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