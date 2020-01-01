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Adana'da polis torbacıları topladı

Adana'da sokakta uyuşturucu satan 7 torbacı tutuklandı.

İHA | 01.01.2020 - 11:20..
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Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 30 Aralık'ta şafak vakti eş zamanlı olarak 25 adrese baskın yaptı.

Adana'da polis torbacıları topladı

18 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Sokakta uyuşturucu sattığı öne sürülen kişileri yakalamak için özel harekat polisinin de yardımıyla 350 polisle yapılan operasyonda 18 zanlı gözaltına alındı.

Adana'da polis torbacıları topladı

8 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Evlerde yapılan aramalarda ise 8 kilo 700 gram esrar, 165 gram eroin ele geçirildi. Zanlılar emniyete getirilerek sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 7'si tutuklandı. 11 kişi adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Adana'da polis torbacıları topladı

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