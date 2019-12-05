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Adana'da polisi gören hırsızlar kasayı bırakıp kaçtı

Girdikleri lastik dükkanından çaldıkları 150 kiloluk çelik kasayı sürükleyerek çalmaya çalışan iki kişi, polisi görünce kasayı yola bırakıp olayı yerinden uzaklaştı.

İHA | 05.12.2019 - 09:06..
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Seyhan ilçesinde iki şüpheli hırsızlık yapmak istedi, ancak başarılı olamadı ve bölgeden hızla uzaklaştı.

KAYIT CİHAZINI ALIP ÇIKTI

Bir lastik dükkanının güvenlik kamerasının açısını değiştiren, ardından da levye ile kepengini kırıp içeri giren iki şüpheli, bir miktar para, çek ve evrak bulanan kasa ile güvenlik kamerasının kayıt cihazını alıp, çıktı.

Adana'da polisi gören hırsızlar kasayı bırakıp kaçtı

KASA VE LEVYEYİ YOLA BIRAKIP KAÇTILAR

Yaklaşık 150 kiloluk çelik kasayı sürükleyerek götürmeye çalışan şüpheliler, 200 metre ileride, devriye görevi yapan trafik polisleriyle karşılaştı. Şüpheliler, kasa ve olayda kullandıkları levyeyi yol kenarına bırakıp, kaçtı.

Adana'da polisi gören hırsızlar kasayı bırakıp kaçtı

ÇALIŞMA BAŞLATTI

Trafik polislerinin telsiz anonsuyla bölgeye takviye polis ekipleri sevk edildi. Çelik kasa sahibine teslim edilirken, polis, iş yerinde inceleme yaptı. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Adana'da polisi gören hırsızlar kasayı bırakıp kaçtı

Adana'da polisi gören hırsızlar kasayı bırakıp kaçtı

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