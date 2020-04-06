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Adana'da PTT görevlileri yardım paralarını ulaştırıyor

Korona nedeniyle ihtiyaç sahibi ailelere bin lira yardım parası götüren görevli, "Siz evde kalın, biz size geliyoruz" dedi.

İHA |
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Adana'da PTT görevlileri yardım paralarını ulaştırıyor

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından yetkililer önlemler almaya devam ederken, vatandaşlar da evlerinde kalarak salgını engellemeye çalışıyor.

Salgınla mücadele kapsamında evlerinde kalan ihtiyaç sahibi ailelere, bin lira yardım parası veriliyor.

"SİZ EVDE KALIN, BİZ SİZE GELİYORUZ"

Adana'da PTT önlerinde uzun kuyruklar oluşturulmaması için görevliler yardım paralarını evlerine kadar götürüyor.

Korna çalarak vatandaşlara paralarını götürmek için yollara çıkan PTT görevlilerinden biri ise vatandaşlara seslenerek, "Siz evde kalın biz size geliyoruz." dedi.

Adana'da yardım paraları dağıtıldı

"DEVLET BU KÖTÜ GÜNDE YALNIZ BIRAKMADI"

Bir bekçi ve bir PTT görevlisinden oluşan ekipler, sokak sokak dolaşarak belirlenen adreslere paralarını verdi.

Parayı alan vatandaşlar, devletin bu hizmetinden dolayı memnun olduklarını belirterek, "Devlet bu kötü günde hem bizi yalnız bırakmadı hem de parayı evimize kadar getirdi. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin." dedi.

Adana'da PTT görevlileri yardım paralarını ulaştırıyor

Adana'da PTT görevlileri yardım paralarını ulaştırıyor

Adana'da PTT görevlileri yardım paralarını ulaştırıyor

Adana'da PTT görevlileri yardım paralarını ulaştırıyor

Adana'da PTT görevlileri yardım paralarını ulaştırıyor

Adana'da PTT görevlileri yardım paralarını ulaştırıyor

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