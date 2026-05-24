Adana’da sağanak, hayatı olumsuz etkiledi
Seyhan ilçesinde gece saatlerinde sağanak etkili oldu. Kurban Pazarı’ndaki bazı çadırlar yağışın etkisiyle çöktü. Sağanağın etkisini yitirmesinin ardından belediye ekipleri suları tahliye etti.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) sarı kodla uyarıda bulunduğu Adana’da, gece saatlerinde kısa süreli etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Şiddetli yağışın etkisini artırmasıyla birlikte yollar suyla dolarken bazı araçlar yollarda mahsur kaldı.
TAKSİ ÇUKURA DÜŞTÜ
Seyir halindeki bir taksi, sağanağın etkisiyle çöken yolda oluşan çukura düştü.
Seyhan ilçesi Kıyıboyu Caddesi’nde kurbanlık pazarının kurulduğu bölgede şiddetli yağış nedeniyle bazı çadırlar çöktü.
HAYVANLAR ÇADIR ALTINDA KALDI
Küçükbaş hayvanları çadır altında kalan kurban satıcılarının yaşadığı zor anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Sağanağın etkisini yitirmesinin ardından belediye ekipleri suları tahliye etti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)